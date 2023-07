Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Verkehrsverstöße begangen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 24 Jahre alter Mann hat am Samstagabend (01.07.2023) in Stuttgart-Vaihingen mehrere Verkehrsverstöße begangen. Er befuhr mit seinem roten BMW gegen 21.20 Uhr die A831 von der Autobahn kommend in Fahrtrichtung Schattenring. Hierbei war der 24-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, überholte rechts einen anderen Verkehrsteilnehmer und überfuhr die durchgezogene Linie einer Fahrstreifenbegrenzung. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

