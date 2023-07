Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizei Stuttgart geben bekannt: Verdacht der Entführung und Vergewaltigung einer 18-Jährigen

Stuttgart/Marbach (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (28.06.2023) einen 37 Jahre alten Mann am Bahnhof Marbach festgenommen, der im Verdacht steht, am Montag (26.06.2023) in der Türlenstraße in Stuttgart-Nord eine 18 Jahre alte Frau entführt und mehrfach vergewaltigt zu haben. Die 18-Jährige hielt sich gegen 14.30 Uhr auf einem Spielplatz an der Türlenstraße auf, als der Tatverdächtige auf sie zugekommen sein und sie eingeschüchtert und aufgefordert haben soll, mitzukommen. Anschließend brachte der 37-Jährige die Frau in eine Wohnung in Marbach und hielt sie unter Drohungen dort fest. In der Wohnung soll der Tatverdächtige sein Opfer mehrfach vergewaltigt und sie bei gemeinsamen Ausgängen gezwungen haben, Lebensmittel zu stehlen. Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen. Am Mittwochvormittag, gegen 10.00 Uhr, erkannte eine Polizeistreife des Polizeireviers Marbach den Tatverdächtigen, der in Begleitung seines Opfers unterwegs war, und nahm ihn fest. Der Tatverdächtige wurde am Donnerstag (29.06.2023) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn beim Amtsgericht Heilbronn einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

