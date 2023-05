POL-S: Rabiater Fahrgast verletzt Fahrausweisprüfer

Stuttgart-Süd (ots) - Unbekannte haben am Montag (29.05.2023) in einem Theater an der Filderstraße Bargeld in Höhe von zirka hundert Euro gestohlen. Die Täter betraten zwischen 12.00 Uhr und 18.00 Uhr das Bürozimmer und öffneten gewaltsam die Schublade, in der sich die Kasse befand. Hieraus entnahmen sie das Bargeld und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter ...

mehr