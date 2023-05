Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwochmorgen (31.05.2023) in der Strohgäustraße zwei Frauen im Alter von 19 und 39 Jahren leicht verletzt worden. Eine 27-jährige VW Up-Fahrerin war mit der 19-jährigen Beifahrerin gegen 07.30 Uhr in der Strohgäustraße aus Richtung Zabergäustraße unterwegs und bog nach links in die Gottfried-Keller-Straße ein. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit der entgegenkommenden 39 Jahre alten VW Golf-Fahrerin, die die Strohgäustraße in Richtung Zabergäustraße befuhr. Die 39-Jährige wurde durch die Kollision in die Gottfried-Keller-Straße geschoben, wo sie mit dem dort wartenden 30-jährigen VW Golf GTI-Fahrer zusammenstieß. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die beiden Leichtverletzten und brachten die 39-Jährige in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand an den drei Fahrzeugen ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell