Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Geldbörsenraub - 28-Jähriger in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (28.05.2023) einen 28 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, die Geldbörse eines 41 Jahre alten Mannes gestohlen zu haben. Der 41-Jährige hielt sich gegen 11.00 Uhr in der Leonhardstraße auf, als ihn der 28 Jahre alte Mann und sein 19 Jahre alter Komplize in ein Gespräch verwickelten. Im weiteren Verlauf zog ihm der 28 Jahre alte Tatverdächtige die Geldbörse, in welcher sich etwa 200 Euro Bargeld befanden, aus der Hosentasche und ging zusammen mit seinem Begleiter in Richtung Weberstraße davon. Als der 41-Jährige den Männern hinterherrannte, sprühte ihm der 28-Jährige mehrfach Pfefferspray ins Gesicht, sodass er die beiden Tatverdächtigen schließlich aus den Augen verlor. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten umgehend nach den Männern und nahmen sie kurze Zeit später im Bereich der Leonhardstraße fest. Während der 19-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, führten Polizeibeamte den 28-jährigen Algerier am Montag (29.05.2023) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

