Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (30.05.2023) ist ein 63 Jahre alter Motorradfahrer in der Borsigstraße / Siemensstraße schwer verletzt worden. Der 63-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit seinem Motorrad der Marke BMW in der Steiermärker Straße in Fahrtrichtung Heilbronner Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Borsigstraße / Siemensstraße überholte der Motorradfahrer den vor ihm fahrenden Tesla eines 58-Jährigen, der in diesem Moment leicht nach links ausscherte, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 63-Jährige stürzte und erlitt hierbei schwere Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro.

