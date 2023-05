POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach/-Zuffenhausen (ots) - Unbekannte sind im Zeitraum von Samstag bis Sonntag (27.05. bis 28.05.2023) in Gaststätten an der Stuttgarter Straße und der Hirschsprungallee eingebrochen. An der Stuttgarter Straße öffneten Einbrecher am Sonntag in der Zeit von 03.15 Uhr bis 06.00 Uhr die Eingangstür des Gebäudes, hebelten in der Folge eine Tür zum Gastraum auf und stahlen anschließend rund 300 Euro ...

