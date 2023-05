Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gaststätten eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach/-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Samstag bis Sonntag (27.05. bis 28.05.2023) in Gaststätten an der Stuttgarter Straße und der Hirschsprungallee eingebrochen. An der Stuttgarter Straße öffneten Einbrecher am Sonntag in der Zeit von 03.15 Uhr bis 06.00 Uhr die Eingangstür des Gebäudes, hebelten in der Folge eine Tür zum Gastraum auf und stahlen anschließend rund 300 Euro Bargeld. An der Hirschsprungallee kletterten die Täter zwischen 22.30 Uhr am Freitag und 09.00 Uhr am Samstag in das Obergeschoss der Gaststätte und drückten dort ein Fenster ein. Anschließend erbeuteten sie etwa 350 Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

