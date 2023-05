Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Montagabend (29.05.2023) in der Stammheimer Straße, nach einem Unfall mit einem Audi, geflüchtet. Ein 59 Jahre alter Audi-Fahrer war gegen 21.00 Uhr auf der Stammheimer Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung Stammheimer Straße/Zabergäustraße nach rechts abbiegen. Er hielt dabei auf der Rechtsabbiegerspur an einer roten Ampel an, während neben ihm ein mutmaßlich schwarzer SUV auf der Geradeausspur stand. Als die Ampel auf Grün schaltete und beide Fahrzeuge losfuhren, soll der SUV den Audi A3 seitlich touchiert haben. Der SUV fuhr weiter in die Strohgäustraße, hielt dort kurz am Fahrbahnrand an, beschleunigte dann plötzlich und fuhr davon. Im Fahrzeug sollen zwei Männer mit einem dunklen Teint, im Alter zwischen 20 und 30 Jahren gesessen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.

