POL-S: Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich in der Nacht von Pfingstsonntag (28.05.2023) auf Pfingstmontag (29.05.2023) im Bereich der Möhringer Straße vor einer 29 Jahre alten Frau entblößt. Die Frau nahm gegen 00:25 Uhr auf der gegenüberliegenden Straßenseite den Mann wahr und bemerkte, wie dieser mit heruntergelassener Hose sexuelle Handlungen an sich vornahm und dabei laut stöhnte. Als die 29-Jährige die Polizei verständigte, flüchtete der Unbekannte, der wie folgt beschrieben werden kann, mit einem E-Scooter: Ca. 30 - 35 Jahre, ca. 178 cm groß, Dreitagebart, trug einen schwarzen Hoodie, eine dunkle Hose sowie eine Kapuze. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

