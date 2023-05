Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine leichtverletzte Person und etwa 20.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen (27.05.2023) auf dem Gebhard-Müller-Platz ereignet hat. Ein 36 Jahre alter Mann befuhr mit seinem blauen VW gegen 08.10 Uhr die Konrad-Adenauer-Straße und bog nach links in die Schillerstraße ab. Hierbei stieß er mit einem schwarzen VW zusammen, der von der Schillerstraße nach links in die Willy-Brandt-Straße abbog und von einer 25-jährigen Frau gelenkt wurde. Beide Unfallbeteiligten gaben an, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell