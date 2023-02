Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Wahrkamp/ Kinder verhindern Diebstahl

Coesfeld (ots)

Drei Kindern ist es zu verdanken, dass ein Dieb am Donnerstag (02.02.23) am Wahrkamp ohne Beute blieb. Gegen 16.10 Uhr beobachteten sie einen unbekannten Mann, der mit einem Stock die hintere linke Scheibe eines geparkten grauen VW Golf einschlug.

Die Kinder sprachen den Mann an und forderten ihn auf, stehen zu bleiben. Daraufhin flüchtete er auf einem Fahrrad in Fahrtrichtung In den Kämpen. Eine im Auto liegende Tasche nahm der Unbekannte nicht mit.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

-männlich -circa 40 Jahre alt -normale Statur -dunklere Hautfarbe -Schnäuzer -schwarze Jacke -Kapuze auf dem Kopf -Jeans -unterwegs auf einem schwarzen Herrenrad -hielt einen Stock in einer seiner Hände

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise und rät, Wertsachen nicht in Fahrzeugen zulassen.

