LPI-J: Alkoholisiert unterwegs

Weimar (ots) - Am Sonntagnachmittag befuhr ein 22-jähriger Fahrzeugführer die Stangenallee im Gewerbegebiet UNO in Richtung B85. In einer Rechtskurve fuhr er geradeaus und kam im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Klinikum gebracht. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Sein Fahrzeug war nicht mehr ...

