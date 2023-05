Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 7-jährige Fahrradfahrerin von PKW erfasst ++

Rotenburg (ots)

Zeven. Am Sonntagabend, 14.05.2023, ereignete sich gegen 18:20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem 71- jährigen Mazdafahrer und einer 7-jährigen Fahrradfahrerin. Das junge Mädchen befuhr gemeinsam mit zwei weiteren Kindern mit Fahrrädern den Gehweg der Poststraße in Richtung Bäckerstraße. Die beiden Mütter der Kinder befanden sich fußläufig hinter ihnen. Als die Kinder die Parkplatzausfahrt der "City-Passage" erreichten, wollte zeitgleich ein 71-jähriger PKW-Fahrer vom Parkplatz nach rechts auf die Poststraße in Richtung der Kreuzung Kivinanstraße / Bremer Straße in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah der Fahrzeugführer des Mazdas das 7- jährige Mädchen, welches mit dem PKW kollidierte und dabei unter diesen geriet. Durch hinzugeeilte Zeugen wurde zunächst versucht das Mädchen unter dem Fahrzeug zu befreien, was letztlich mit Hilfe der Feuerwehr gelang. Das schwer verletzt geborgene Mädchen wurde in das Rotenburger Krankenhaus verbracht. Aufgrund des Verdachts der Alkoholbeeinflussung des PKW-Fahrers wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt. Des Weiteren wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

