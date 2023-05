Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Pressemitteilung vom 14.05.2023 für den Landkreis Rotenburg (Wümme)

1. Rotenburg - Einbruch in ein Wohnmobil

In der Nacht vom 12.05. auf den 13.05.2023 betraten unbekannte Täter das in der Straße Schäfergarten abgestellte unverschlossene Wohnmobil und entwendeten Bargeld sowie mehrere Bankkarten. Mit vermutlich mehreren Litern AdBlue verwischten die Täter ihre Spuren. Im Verlauf des Tages benutzten die Täter die gestohlenen Bankkarten um diverse Einkäufe zu tätigen.

Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Rotenburg unter der Telefonnummer 04261-947-0 entgegengenommen.

2. Wohlsdorf - Betrunkener Radfahrer

Am frühen Abend des 13.05.2023 fand die Fahrt eines Radfahrers in der Ortschaft Wohlsdorf ein jähes Ende. Durch Meldung eines Verkehrsteilnehmers wurde eine Streifenwagenbesatzung auf ein in Schlangenlinien fahrenden Radfahrer aufmerksam. Im Rahmen der folgenden Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest bei dem 50-jährigen einen Wert von 2,64 Promille. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde dem Radfahrer die Weiterfahrt untersagt.

3. Bremervörde - Einbruch in ein Wohnhaus

Im Zeitraum vom 11.05. bis zum 13.05. verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Wohnhaus in der Kornbeckstraße. Die Täter schlugen die Fensterscheibe einer Durchgangstür ein und gelangten so in das Wohnhaus. Die Täter erbeuteten eine Kristallfigur und vermutlich Bargeld.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Bremervörde, Tel. 04761-99450 entgegen.

