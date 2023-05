POL-ROW: ++ Erneute Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Clankriminalität im Landkreis Rotenburg ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Erneute Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Clankriminalität im Landkreis Rotenburg

Landkreis Rotenburg. Gemeinsam mit ihren behördenübergreifenden Netzwerkpartnern führte am Freitagabend, 12.05.2023 die Rotenburger Polizei diverse Kontrollen, im Landkreis ansässiger Betriebe durch. "Unser Ziel ist es, kriminelle Clanstrukturen konsequent zu bekämpfen und das kontinuierlich ", so eröffnete die Einsatzleiterin der Polizei Rotenburg, Katrin Jäger, die Einsatzbesprechung vor den Kontrollen. So ist es den ca. 55 Beteiligten von Polizei, Zoll, Landkreis und den Kommunen durch Teamarbeit im Zuge der heutigen Kontrolle gelungen, weitere Erkenntnisse und Ermittlungsansätze für Ermittlungsverfahren im Bereich der Organisierten Kriminalität zu gewinnen. Bei der geplanten Aktion wurden Verstöße gegen das Steuerrecht, den Bezug von Leistungen und gegen das Sozialversicherungsrecht festgestellt. Hier drohen den jeweiligen Beschuldigten oder Betroffenen Geldstrafen, bzw. Bußgelder. In einem Gaststättenbetrieb wurde ein als Alltagsgegenstand getarnter Elektroschocker aufgefunden und beschlagnahmt. In diesem Fall wurde eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Insgesamt verlief die Kontrolle aber ohne größere Vorkommnisse.

