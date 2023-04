POL-WAF: Telgte. Pedelec-Fahrerin tödlich verletzt

Warendorf (ots) - "Starke Rauchentwicklung" - hieß am Donnerstagmorgen (27.04.2023, 10.10 Uhr) ein Einsatz für Polizei und Feuerwehr in Oelde. Vor Ort in der Kopernikusstraße stellten die eingesetzten Kräfte einen Küchenbrand im Erdgeschoss fest, der vermutlich in einem Mülleimer entstanden ist. Bereits eine halbe Stunde später war das Feuer gelöscht. Die Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar, die Höhe des ...

