Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Räuberische Erpressung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Täter haben Sonntagmorgen (28.05.2023) gegen 05:50 Uhr einen 32-jährigen Mann erpresst. Diesem wurde zuvor von einem der beiden Männer sein Mobiltelefon im Bereich der Tor-/Eberhardstraße aus seiner Hosentasche entwendet. Anschließend forderten sie ihn auf, Bargeld für die Rückgabe seines Mobiltelefons auszuhändigen. Nachdem der 32-Jährige nur auf einen Teil dieser Forderungen eingehen konnte, nahmen die Täter das Bargeld an sich, besprühten den Geschädigten mit einem Pfefferspray und gingen in unbekannte Richtung flüchtig. Die beiden Täter konnten nur vage beschrieben werden: Ca. 20 - 35 Jahre alt, einer davon hatte lockige Haare und trug eine große Sonnenbrille. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell