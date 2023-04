POL-HR: Einbruch in Vereinsheim

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.04.2023: Schwalmstadt Einbruch in Autowerkstatt TZ: Donnerstag, 06.04.2023, 17:30 Uhr bis Freitag, 07.04.2023, 11:11 Uhr Unbekannte sind in eine Autowerkstatt in der "Hans-Heidelmann-Straße" in Schwalmstadt -Treysa eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten hierbei ein rückwärtiges Fenster der Werkstatt auf und gelangten so in das Büro. Hier ...

