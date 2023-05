Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart: Auseinandersetzungen nach den Wahlen in der Türkei - Versuchtes Tötungsdelikt - Drei Schwerverletzte

Stuttgart-Mitte (ots)

Nach den Wahlen in der Türkei ist es am Sonntagabend (28.05.2023) in der Stuttgarter Innenstadt zu mehreren Auseinandersetzungen gekommen. Insgesamt wurden 13 Strafanzeigen aufgenommen, darunter ein versuchtes Tötungsdelikt, sechs Körperverletzungen und mehrere Sachbeschädigungen.

Mit Bekanntgabe des vorläufigen Wahlergebnisses kam es im Stadtgebiet zu spontanen Autokorsos und feiernde Menschen zogen zum Teil Fahnen schwenkend durch die Innenstadt. Zwischen Korsoteilnehmern und anderen Personen gab es immer wieder Auseinandersetzungen. Mehrmals wurden Fahrzeuge mit Flaschen und Steinen beworfen. Auch körperliche Auseinandersetzungen wurden gemeldet. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vor Ort, um weitere Eskalationen zu unterbinden.

In der Theodor-Heuss-Straße wurde gegen 22.10 Uhr ein Korsofahrzeug von einer mehrköpfigen Personengruppe angegangen. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung ist der 26-jährige Fahrer offenbar durch einen Messerstich verletzt worden. Zwei 18 und 19 Jahre alte Männer, die mutmaßlich zur angreifenden Gruppe gehörten, erlitten ebenfalls Stichverletzungen, einer davon lebensgefährlich. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Mittlerweile besteht für die Verletzten keine Lebensgefahr mehr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und ermittelt in alle Richtungen. Auch das Landeskriminalamt ist in die Ermittlungen eingebunden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell