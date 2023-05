Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geldbeutel erbeutet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Montagnachmittag (29.05.2023) in der Schwieberdinger Straße einen 40 Jahre alten Mann beraubt. Der 40-Jährige hielt sich gegen 15.45 Uhr an der Schwieberdinger Straße auf Höhe des dortigen Museums auf, als ihn zwei Unbekannte angriffen und zu Boden rissen. Nachdem ihm einer der Täter den Geldbeutel, in welchem sich mehrere Hundert Euro Bargeld befanden, aus der Jackentasche zog, rannten die beiden in unbekannte Richtung davon. Eine 40-jährige Zeugin sprach die Flüchtenden in der Lorenzstraße an und fand den zuvor weggeworfenen, leeren Geldbeutel des 40-Jährigen. Bei einem der Täter handelt es sich um einen 20 bis 30 Jahre alten, schlanken Mann mit einem Dreitagebart oder einen Ziegenbart und kurzen, schwarzen Haaren. Er trug ein dunkelblaues T-Shirt und knielange Shorts. Zudem sprach er Deutsch mit starkem Akzent. Der zweite Täter war 18 bis 19 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß und schlank. Er hatte ein auffällig pickeliges Gesicht, kurze schwarze Haare und war mit einem weißen T-Shirt und einer beigen Hose bekleidet. Auch er sprach gebrochenes Deutsch mit Akzent. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell