POL-S: In Baucontainer eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (30.05.2023) ist ein 63 Jahre alter Motorradfahrer in der Borsigstraße / Siemensstraße schwer verletzt worden. Der 63-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit seinem Motorrad der Marke BMW in der Steiermärker Straße in Fahrtrichtung Heilbronner Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Borsigstraße / Siemensstraße überholte der Motorradfahrer den vor ...

