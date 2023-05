Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Sexuelle Belästigungen im Freibad - Mehrere Tatverdächtige festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Polizeibeamte haben am Pfingstwochenende (28.05. bis 29.05.2023) in einem Freibad an der Inselstraße mehrere Tatverdächtige festgenommen, nachdem sie zuvor Mädchen und junge Frauen unsittlich berührt hatten. Am Sonntagnachmittag befanden sich gegen 16.45 Uhr zwei 18-jährige Frauen im Familienbecken des Freibades, als eine Gruppe junger Männern immer wieder an ihnen vorbeischwamm. Aus der Gruppe sollen ein 13 Jahre alter Tatverdächtiger sowie ein bislang unbekannter Komplize die Frauen im Bereich des Gesäßes berührt haben. Polizeibeamte nahmen den 13-Jährigen vorläufig fest und übergaben ihn nach Durchführung der Maßnahmen an seine Mutter. Nur kurze Zeit später gegen 17.30 Uhr sollen sich im Schwimmbecken zwei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren einer Zwölfjährigen genähert haben. Einer der beiden Tatverdächtigen soll das Mädchen im Anschluss im Intimbereich berührt haben. Alarmierte Beamte nahmen beide Tatverdächtige fest. Der 23-jährige syrische Tatverdächtige wurde am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Ebenfalls im Familienbecken sollen am Montagnachmittag vier Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren insgesamt vier Mädchen im Alter von zwölf, 13, 14 und 15 Jahren gegen 14.30 Uhr unsittlich berührt haben. Polizeibeamte nahmen einen Tatverdächtigen im Alter von 29 Jahren vorläufig fest. Zwei der weiteren mutmaßlichen Täter sollen kurze braune Haare haben. Einer hatte am Hals eine auffällige Tätowierung. Die Beamten setzten den 29-Jährigen nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß. Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

