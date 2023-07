Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 61-Jähriger in S-Bahn beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen (02.07.2023) einen Mann in der S-Bahn an der Haltestelle Stadtmitte ausgeraubt. Der 61-Jährige stieg, ebenso wie der Täter und sein Begleiter, an der Haltestelle Goldberg in die S1 in Richtung Kirchheim/Teck ein. An der Haltstelle Stadtmitte stiegen die Unbekannten gegen 07.45 Uhr zunächst aus. Einer der Männer kehrte jedoch zurück, schlug dem 61-Jährigen gegen die Brust und entriss ihm anschließend zwei Halsketten im Wert von mehreren Hundert Euro. Der Täter wird als 25 bis 30 Jahre alt, schlank und mit langen, zum Zopf gebundenen Haaren beschrieben. Er trug eine beigefarbene Jacke sowie eine Jeanshose. Der zweite Mann soll 25 bis 30 Jahre alt und mollig gewesen sein. Er hatte lockiges Haar sowie einen Bart. Er trug eine weiße Jacke und Jeanshose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

