Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen (02.07.2023) zwei Fahrzeuge in der Leuschnerstraße sowie der Kronprinzstraße aufgebrochen. Polizeibeamte entdeckten während ihrer Streifenfahrt in der Leuschnerstraße, gegen 08.00 Uhr, einen roten Toyota bei welchem die Scheibe eingeschlagen war. Das Fahrzeug hatte der Besitzer gegen 01.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 12 abgestellt. Aus dem Innenraum stahlen die Täter einen Rucksack im Wert von zirka 90 Euro. Der 57-jährige Besitzer eines gelben Mercedes stellte sein Fahrzeug gegen 06.10 Uhr in einem Parkhaus an der Kronprinzstraße ab. Als er zirka 20 Minuten später zurückkam, war die Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen und der Innenraum durchsucht. Offenbar erlangten die Täter kein Diebesgut. Zeugen werden gebeten, sich im Fall in der Leuschnerstraße unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße und im Fall in der Kronprinzstraße unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell