POL-KA: (KA) Ettlingen - Räuberischer Diebstahl an Bushaltestelle

Karlsruhe (ots)

Opfer eines räuberischen Diebstahls an einer Bushaltestelle wurde ein 18-jähriger Mann am Montagmorgen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wartete der 18-Jährige gegen 08:40 Uhr an der Ersatzhaltestelle Im Stöck. Seinen Rucksack platzierte er neben sich. Drei unbekannte männliche Täter näherten sich ihm daraufhin und griffen offenbar nach seinem Rucksack. Als der junge Mann versuchte, seinen Rucksack wiederzuerlangen, schlugen und traten die drei Männer nach ihm. Danach flüchteten die Unbekannten mit dem geraubten Rucksack in Richtung Bahnhof. Der Rucksack des jungen Mannes konnte im Nachgang durch die Kräfte der Polizei Karlsruhe im Bereich des Bahnhofes Bruchhausen hinter einem überdachten Fahrradstellplatz aufgefunden werden. Der 18-Jährige erlitt durch die Schläge und Tritte Verletzungen am Auge.

Die drei mutmaßlichen Täter beschrieb der Geschädigte wie folgt: Einer der Männer, der den Rucksack entwendete, war etwa 200 cm groß, hatte dunkle Haare und einen Ziegenbart. Er trug eine weiße Winter-Steppjacke mit Pelz sowie eine dunkle Jogginghose. Ein weiterer männlicher Täter hatte einen dunkelbraunen Vollbart. Er trug eine schwarze Lacoste-Kappe, eine schwarze Jacke und war allgemein dunkel gekleidet. Am rechten Handgelenk trug er eine Armbanduhr. Der dritte Mann war rund 180 cm groß und schwarz gekleidet. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung setzen.

Anja Hamerski, Pressestelle

