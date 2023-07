Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist am Montagvormittag (03.07.2023) in der Lothringer Straße von einer Unfallstelle geflüchtet, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Ein 38 Jahre alter Autofahrer war mit seinem Hyundai i30 gegen 10.45 Uhr in der Lothringer Straße Richtung Unterländer Straße unterwegs. Als er abbremste, fuhr ein unbekannter Autofahrer auf, der anschließend rückwärts die Lothringer Straße zurückfuhr und in unbekannte Richtung flüchtete. Von dem Verursacherfahrzeug ist lediglich bekannt, dass es mit einem polnischen Kennzeichen versehen war. Der Fahrer war zirka 30 bis 40 Jahre alt und am Hals oder Kopf stark tätowiert. Der Fahrer des Hyundai zog sich bei dem Aufprall Verletzungen zu, Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

