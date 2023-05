Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Zu spät gebremst

Leichte Verletzungen erlitt ein Autofahrer bei einem Unfall am Freitag in Ehingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 5 Uhr in der Hauptstraße. An der Einmündung Riedlinger Straße musste ein 46-Jähriger mit seinem Renault Twingo aufgrund des Verkehrs halten. Der 30-jährige Unfallverursacher kam von hinten und bemerkte den haltenden Renault zu spät. Mit seinem Renault Kleintransporter prallte er dem anderen Auto in das Heck. Der 46-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Den Sachschaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.

Halten Sie Abstand und passen sie ihre Geschwindigkeit den Verkehrsverhältnissen an. Wer ausreichend Abstand hält, hat gute Chancen, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen rechtzeitig anhalten zu können und einen Unfall zu vermeiden. Außerhalb von Ortschaften empfiehlt sich ein Abstand, der der Hälfte der Tachoanzeige in Metern entspricht ("Halber Tachoabstand"). Bei einem Tempo von 100 km/h sind das 50 Meter Abstand. Sie können sich gut an den Leitpfosten orientieren. Außerorts sind diese etwa alle 50 Meter aufgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

+++++++ 1030685 (JS)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell