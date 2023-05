Ulm (ots) - Gegen 19 Uhr fuhr ein 21-Jähriger von Hohenstaufen in Richtung Göppingen. Auf einer Geraden stürzte er mit seiner Yamaha. Anschließend rutschte er gegen eine Leitplanke. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Am Leichtkraftrad entstand ein ...

