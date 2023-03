BPOL NRW: Bestohlener Dieb auf Bundespolizeiwache wird von Haftbefehl überrascht

Oberhausen (ots) - Bundespolizisten kontrollierten am Donnerstagnachmittag (23. März), um 22.30 Uhr, einen Mann (34) im Oberhausener Hauptbahnhof, der per Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben wurde. Das Landgericht verurteilte ihn zu vier Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe. In der Haupthalle des Oberhausener Hauptbahnhofs überprüften Beamte der Bundespolizei ...

