BPOL NRW: Mit dem Schlagring gegen einen 15-Jährigen - Bundespolizei stellt Tatverdächtige

Köln (ots)

Gestern Nachmittag nahm die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof eine 29-jährige Kölnerin in Gewahrsam, die nach ersten Ermittlungen ohne Grund einen 15-Jährigen mit einem Schlagring angegriffen hatte. Als sie nach Flucht durch die Bundespolizei gestellt wurde, schlug und trat sie nach den Polizisten.

Am 22.03.2023 gegen 15:00 Uhr wendete sich ein 15-Jähriger an die Dienststelle der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof. Er gab an in der Weidenstraße von einer Frau unvermittelt mit einem Schlagring gegen die Schläfe geschlagen worden zu sein. Zusammen mit Zeugen sei er der Tatverdächtigen bis in den Bahnhof gefolgt und hätte sich dann zur Hilfe an Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn AG gewendet, die diese nun festhielten.

Die Streife traf die Tatverdächtige im Bahnhof an, die versuchte sich loszureißen und erneut die Flucht zu ergreifen. Die Bundespolizisten stellten die 29-Jährige und verbrachten die unkooperative Frau zur Dienststelle. Dort beruhigte sie sich zunächst und trat dann plötzlich gegen das Schienbein und Knie eines Beamten.

Die Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen, der im Bahnhof aufgefunden Schlagring sichergestellt und die Bundespolizei leitete Strafverfahren wegen "Gefährlicher Körperverletzung", "Tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte" und "Verstoß gegen das Waffengesetz" ein. Der Geschädigte wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht.

