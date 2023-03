BPOL NRW: Mann mit Haftbefehl und Betäubungsmitteln - Festnahme durch Bundespolizei

Duisburg (ots) - Beamte der Bundespolizei konnten am Mittwochabend (22. März) einen jungen Mann (18) am Haltepunkt Meiderich-Süd in Duisburg nach einem Fluchtversuch stellen. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und der Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Beim Erkennen der Streife gegen 19.00 Uhr ...

mehr