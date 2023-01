POL-HI: Polizei sucht Geschädigten zum versuchten Fahrraddiebstahl

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Nach einem Einbruch am Samstagabend hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag einen 26-jährigen Mann festgenommen, der im dringenden Tatverdacht steht, nicht nur für diese Tat, sondern für weitere Einbrüche in Hildesheim verantwortlich zu sein. Seit Montag befindet er sich in ...

mehr