POL-BOR: Borken - Rangelei im Kreisverkehr

Ereignisort: Borken, Kreisverkehr Vennestraße / Propst-Sievert-Weg / Raesfelder Straße / Butenwall;

Ereigniszeit: 05.04.2023, 17.00 Uhr;

Eskaliert ist am Mittwoch in Borken die Auseinandersetzung zwischen einem Radler und einem Autofahrer. Ein 21-Jähriger wollte gegen 17.00 Uhr mit seinem Fahrrad von der Vennestraße aus in den Kreisverkehr Butenwall / Raesfelder Straße einfahren - ebenso ein 45-jähriger Autofahrer, der sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem Wagen neben dem Radfahrer befand. Der 21-Jährige schlug in dieser Situation auf das Dach des Autos. In der Folge stoppte der Radfahrer vor dem Pkw und warf sein Rad auf den Boden. Der Autofahrer stieg aus und es entwickelte sich eine Rangelei - beide Beteiligten erlitten dabei leichte Verletzungen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten Strafverfahren ein. (to)

