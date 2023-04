Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Heckscheibe zertrümmert

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Römerstraße;

Tatzeit: zwischen 04.04.2023, 21.00 Uhr, und 05.04.2023, 06.00 Uhr;

Mit einem Pflasterstein hat ein Unbekannter in Bocholt die Heckscheibe eines geparkten Autos eingeschlagen. Der blaue Chevrolet hatte an der Römerstraße gestanden, wo es in der Nacht zum Mittwoch zu der Tat kam. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

