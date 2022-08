Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl

Gerolstein (ots)

Im Zeitraum 04.08.2022 bis 05.08.2022 begab sich ein bisher unbekannter Täter in die Brunnenstraße in Gerolstein, wo er an einem dort geparkten Personenkraftwagen, das hintere amtliche Kennzeichen entwendete.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

