POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der B257 zwischen Oberstadtfeld und Wallenborn

Enkirch (ots) - Im Zeitraum vom 29.07.2022, 19:30 bis 30.07.2022, 14:00 Uhr wurde an einem in der Sponheimer Straße in Enkirch geparkten Fahrzeug die Radkappe des linken Vorderrads entfernt, um anschließend die Radmuttern zu lösen. Der Fahrzeughalter bemerkte dies erst während der Fahrt, weil sein Fahrzeug immer unruhiger wurde. Ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen ...

