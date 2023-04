Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schwerpunktkontrolltag

Bocholt (ots)

Die anhaltend vielen Fälle von Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Radfahrenden machen sie erforderlich, die Schwerpunktkontrolltage. So warf der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Borken am Dienstag einen Blick auf den Zweiradverkehr in Bocholt. Aber nicht nur die Verkehrssicherheit stand im Fokus der Beamteninnen und Beamten, ein Blick in die Fahndungsdatei sollte mögliches Diebesgut herauskristallisieren. Im Rahmen der Kontrollen wurden sowohl Verkehrsverstöße von Rad- und Pedelecfahrenden als auch Verkehrsverstöße durch Kraftfahrzeugführende gegenüber Rad- und Pedelecfahrenden geahndet. Durch verkehrsdidaktische Gespräche sensibilisierten die Einsatzkräfte die Verkehrsteilnehmenden hinsichtlich der Gefahren im Straßenverkehr. Die Bilanz in Zahlen: Insgesamt 35 kontrollierte Räder einschließlich fünf überprüfte Fahrradrahmennummern, 27 Verkehrsverstöße durch Rad- und Pedelecfahrende, 24 Verkehrsverstöße durch Kraftfahrzeugführende. Das führte zu insgesamt neun Ordnungswidrigkeitenanzeigen, 40 Verwarnungsgelder, einem Kontrollbericht und einer Sicherheitsleistung. Auch in Zukunft werden Kontrollen dieser Art neben der täglichen Verkehrssicherheitsarbeit durchgeführt. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell