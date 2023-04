Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Drei Autos bei Abbiegeunfall beschädigt

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Bundesstraße 70 / Ahauser Straße;

Unfallzeit: 04.04.2023, 11.10 Uhr;

Zwei Leichtverletzte sowie drei beschädigte Fahrzeuge sind das Resultat eines Verkehrsunfalls in Borken am Dienstagmorgen. Gegen 11.10 Uhr wollte eine 36 Jahre alte Südlohnerin von der Bundesstraße 70 nach links in die Ahauser Straße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Wagen eines 34-Jährigen. Der Gronauer war auf der Bundesstraße in Richtung Weseke unterwegs. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte dessen Auto gegen das Fahrzeug einer 68 Jahre alten Borkenerin. Sie hatte in der Einmündung gewartet. Der Rettungsdienst brachte die Südlohnerin sowie den Gronauer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 17.000 Euro geschätzt. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell