POL-PDLU: Speyer - Fahranfänger mit auffälliger Fahrweise, Geschädigte gesucht

Speyer (ots) - Am 15.01.2023 gegen 23:20 Uhr wurde ein bislang unbekannter Täter beobachtet, wie er aus einem Geschäft in der Roßmarktstraße rannte, auf ein helles Herrenmountainbike stieg und sehr zügig Richtung Ludwigsstraße flüchtete. Am Geschäft konnten dann frische Hebelspuren festgestellt werden. Der Tatverdächtige entwende aus einer Kasse einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Täter wurde von ...

mehr