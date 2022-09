POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Völklingen (ots) - Ludweiler. Am Dienstagmittag zerkratzte ein bislang Unbekannter einen schwarzen VW Amarok, der während einer Beerdigung am Friedhof in Ludweiler geparkt war. Zudem beschädigte der Unbekannte die beiden Rückleuchten des VW. Er konnte unerkannt flüchten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der 06898/202-0 zu melden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

