Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autofahrer ohne Führerschein stand unter Drogeneinfluss

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Münsterstraße;

Tatzeit: 04.04.2023, 19.45 Uhr;

Einen Führerschein konnte ein 20-jähriger in Rhede lebender Autofahrer nicht vorweisen, als ihn Polizisten am Dienstagabend in Bocholt auf der Münsterstraße anhielten. Körperliche Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmittel des Mannes hindeuteten, bestätigte ein Drogenvortest. Dieser schlug auf Marihuana an. So entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Nun folgt ein Strafverfahren. Um weitere Straftaten zu verhindern, stellten die Beamten den Wagen sicher. (db)

