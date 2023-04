Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Heelden - Einbrecher im Baumarkt

Isselburg-Heelden (ots)

Tatort: Isselburg-Heelden, Im Geer;

Tatzeit: 04.04.2023, 02.27 Uhr;

In einen Baumarkt eingebrochen sind Unbekannte am Dienstagmorgen in Isselburg-Heelden. Erst deckten die Täter eine Videoüberwachungskamera gegen 02.27 Uhr ab, um dann gewaltsam in das Gebäude an der Straße Im Geer einzudringen. Nach dreizeitigem Ermittlungsstand machten die Einbrecher keine Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell