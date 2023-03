Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannter zündet Müllcontainer an - Monheim am Rhein - 2303077

Mettmann (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat am frühen Montagmorgen (20. März 2023) einen Müllcontainer an der Dahlemer Straße in Monheim am Rhein angezündet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Das war geschehen:

Gegen 1.50 Uhr sind Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz an der Dahlemer Straße auf Höhe der Hausnummer 14 alarmiert worden. Dort hatte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger einen Müllcontainer angezündet. Die Einsatzkräfte der Monheimer Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen, sodass ein Übergreifen der Flammen verhindert werden konnte. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen: Wer hat zur Tatzeit ungewöhnliche Beobachtungen im Bereich der Müllcontainer gemacht oder kann Hinweise zu möglicherweise tatverdächtigen Personen machen? Die Wache in Monheim am Rhein ist jederzeit unter der Nummer 02173 9594-6350 erreichbar.

