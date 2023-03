POL-ME: 2,7 Promille: Zeuge hindert Betrunkene an Weiterfahrt - Haan - 2303078

Polizei Mettmann

In Haan musste am Samstag (18. März 2023) eine 43 Jahre alte Frau ihren Führerschein abgeben. Die Haanerin war zuvor in erheblich betrunkenem Zustand mit ihrem Auto unterwegs gewesen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 12:50 Uhr beobachtete ein Anwohner der Straße "Kaisersbusch" in Haan eine Autofahrerin, die an einer Bäckerei an der Ecke zur Flurstraße anhielt und mit einer Flasche Wein in der Hand ihren Wagen verließ. Als die Frau, die augenscheinlich unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, kurz darauf mit ihrer Tochter in den Wagen stieg und wegfahren wollte, handelte der 29-Jährige genau richtig: Er hinderte die Frau an ihrer Weiterfahrt und alarmierte die Polizei, die recht schnell am Einsatzort eintraf.

Dort gab die Autofahrerin, eine 43-jährige Haanerin, der Polizei gegenüber an, lediglich ein Glas Wein getrunken zu haben. Ein bei ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab jedoch ein anderes Bild - dieser fiel mit einem Wert von fast 2,7 Promille (1,34 mg/l) nämlich auffällig positiv aus.

Das hatte die für die Haanerin ernste Konsequenzen: So musste sie nicht nur mit zur Wache, wo ihr zur weiteren Beweisführung eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde auch ihr Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Verfahren gegen sie eingeleitet.

