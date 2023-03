Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfreiwilliges Bad - Feuerwehr rettete Kanufahrerin aus der Hase

Osnabrück (ots)

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am Samstag gegen 13:20 Uhr an die Hase alarmiert. Auf dem Gewässerabschnitt zwischen Schlagvorder Straße und Wittekindstraße war eine Frau im Wasser gemeldet worden. Die Feuerwehr half der 43-Jährigen aus dem eiskalten Wasser, die Frau aus Lehrte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde sie zwecks Überwachung stationär aufgenommen. Das Unglück ereignete sich im Rahmen einer geführten Kanutour.

