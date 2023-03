Polizei Mettmann

POL-ME: Brand in Dachgeschoss: Polizei ermittelt zur Ursache - Mettmann - 2303076

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr der Stadt Mettmann bereits berichtete, kam es am Freitagabend (17. März 2023) zu dem Brand in einem Dachgeschoss in einem Mehrfamilienhaus an der Neckarstraße in Mettmann (siehe Pressemeldung der Feuerwehr unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119015/5466543).

--- Aktuelle Fortschreibung der Polizei ---

Nachdem die Feuerwehr ihre Löscharbeiten abgeschlossen hatte, übernahm die Polizei erste Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache und zur Schadenshöhe. Diese wird auf eine Summe von knapp 5.000 Euro geschätzt. Derzeit kann die Polizei nicht ausschließen, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde, weshalb die Polizei um sachdienliche Hinweise bittet und fragt:

Wer hat am Freitag verdächtige Personen in dem Mehrfamilienhaus beobachtet oder weiß unter Umständen, wie es zu dem Brand gekommen ist?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Mettmann unter der Rufnummer 02104 982-6250 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell