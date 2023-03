POL-ME: Polizei nimmt mutmaßliche Räuber fest - Ratingen - 2303074

Polizei Mettmann

Mettmann

In der Nacht zu Samstag (18. März 2023) konnten Einsatzkräfte der Polizei in Ratingen-Ost zwei mutmaßliche Räuber festnehmen. Die beiden jungen Männer hatten zuvor einen 22-jährigen Velberter mit einem Messer angegriffen und geschlagen. Die Polizei sucht nach einem dritten mutmaßlichen Tatverdächtigen und bittet um Zeugenhinweise.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Ein 22-jähriger Velberter stieg eigenen Angaben zufolge am späten Freitagabend (17. März 2023) gegen 23.30 Uhr am ZOB in Velbert in einen Bus der Linie 771. Die drei späteren Tatverdächtigen stiegen gemeinsam mit dem Velberter ein und verließen den Linienbus gemeinsam mit dem 22-Jährigen gegen Mitternacht an der Haltestelle Ratingen Waldfriedhof. Dort beleidigten die drei jungen Männer den Velberter zunächst verbal, bedrohten ihn mit einem Messer und forderten die Herausgabe seiner Wertsachen.

Als der 22-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, stach einer der mutmaßlichen Räuber mit dem Messer in Richtung seines Bauches. Der Velberter konnte den Angriff mit seinen Armen abwehren. Anschließend schlugen und traten die Angreifer auf den Mann ein.

Gegen 0.05 Uhr ging ein Zeuge mit seinem Hund an der Straße Am Pfingstberg spazieren, als ihm zwei der drei Tatverdächtigen entgegen gerannt kamen. Kurz darauf sah er den schwer verletzten 22-Jährigen auf der Fahrbahn der Homberger Straße liegen und informierte Polizei und Rettungskräfte. Die Beamtinnen und Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein und konnten zwei der drei Angreifer, einen 18-jährigen Ratinger und einen 16-jährigen Bochumer, kurze Zeit später festnehmen. Das Duo wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Wache nach Ratingen gebracht. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den schwer verletzten 22-Jährigen in eine Klinik.

Der dritte mutmaßliche Täter ist noch flüchtig. Eine Personenbeschreibung liegt bislang nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat das Trio möglicherweise bereits in Velbert beobachtet und kann Angaben zu dem dritten Tatverdächtigen und seiner Identität machen? Die Wache ihn Ratingen ist jederzeit unter der Nummer 02102 9981-6210 erreichbar.

