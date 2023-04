Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Mit Stein Hotelfenster eingeworfen

Gronau-Epe (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Sunderhook;

Tatzeit: zwischen 03.04.2023, 22.00 Uhr, und 04.04.2023, 08.15 Uhr;

Eine geringe Menge Bargeld erbeutet hat ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag in Gronau-Epe. Mutmaßlich gegen 03.40 Uhr hatte sich der Täter gewaltsam Zugang in ein Hotelgebäude an der Straße Sunderhook verschafft. Eine Zeugin hatte zu der Zeit ein Geräusch gehört, es jedoch nicht mit einem Einbruch in Zusammenhang gebracht. Mit einem Pflasterstein hatte der Einbrecher eine Scheibe eingeworfen. Mutmaßlich griff er durch das Loch, entriegelte so den Fensterflügel und stieg ein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

