Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - WhatsApp-Betrüger erbeuten weiter Geld

Borken (ots)

Viele Menschen erkennen die unterschiedlichen Betrugsmaschen. Ein Borkener ist nun leider WhatsApp-Betrügern auf den Leim gegangen. Zunächst über SMS nahmen die Täter Kontakt zu dem Mann auf. Sie gaben vor, der Sohn zu sein. Die übliche Geschichte: Das Handy sei defekt, die neue Nummer müsse gespeichert werden. Da die Bank-App noch nicht funktioniere, wird um Hilfe in Form einer Überweisung gebeten. Darauf ging der Borkener ein und überwies eine vierstellige Summe an die Betrüger in dem Glauben, seinen Sohn zu unterstützen. Ein zweiter Geldtransfer misslang, so sendete der Gutgläubige Fotos von seiner Kreditkarte an die Straftäter.

Die Polizei warnt vor dem Hintergrund dieses aktuellen Falls erneut: Wer eine derartige Botschaft erhält, sollte nicht darauf eingehen und stattdessen von sich aus Kontakt über einen anderen Weg zu dem betreffenden Verwandten aufnehmen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell